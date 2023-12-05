¿Aislinn Derbez se volverá a dar una oportunidad con Mauricio Ochmann?

El fin de una relación llegó, y es que Mauricio Ochmann y su ahora ex, Paulina Burrola se separaron, ¿por qué habrá sido? Corren los rumores de que el motivo de la ruptura fue Aislinn Derbez, la madre de la hija de Mauricio. Aislinn nos respondió si los rumores son ciertos, ¡quédate y escucha los detalles!

