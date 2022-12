Henry Cavill supera a integrante de BTS y es el hombre más guapo del mundo.

El actor se ha convertido en uno de los personajes más reconocidos en el mundo por su talento y su apariencia. Ahora, Henry Cavill superó a un integrante de BTS y es el hombre más guapo del mundo.

No es secreto alguno que ha generado muchos suspiros entre sus miles de fans y, ahora fue confirmado como el hombre más atractivo a partir de una votación en la que dejó atrás a otros famosos. Dicho esto, expliquemos cómo es que fue proclamado con la distinción.

¿A quiénes superó Henry Cavill para ser considerado el hombre más guapo del mundo? Henry Cavill se llevó el primer lugar sobre un gran número de personalidades entre ellos: Jason Momoa, Timothée Chalamet, Harry Styles, todo esto de acuerdo con la plataforma TC Candler.



El segundo puesto lo ocupó el integrante del grupo de K-pop Stray Kids, Hwang Hyun Jin, mejor conocido como Hyunjin, el cual se formó a través del reality show del mismo nombre Stray Kids.



Este reconocimiento para el británico (que tampoco puede aportar demasiado a su carrera actoral) llega en un momento complicado para el actor respecto a su desempeño en diversas producciones.

Y es que cabe recordar que el intérprete de The Man from U.N.C.L.E., decidió separarse de la superproducción de una plataforma de streaming, The Witcher, debido a diversas diferencias con los productores.

Hace poco dijo adiós de manera definitiva al papel de Superman debido a la decisión de los nuevos jefes de DC, James Guun y Peter Safran, que buscan a un actor más joven para interpretar al hijo de Krypton.

Aunque pueda parecer de lo más normal la despedida de Henry Cavill de la capa roja, cabe recordar que el mismo actor anunció su regreso como el Hombre de Acero a través de su cuenta de Instagram tras su aparición en Black Adam.