¿Se pueden heredar las deudas de un crédito Infonavit si el titular fallece?

Es necesario tener una buena situación financiera y todas tus cuentas ordenadas, también para planificar qué hacer con tu dinero, ya que siempre se presentan las oportunidades adecuadas. A partir de esto, no está de más saber si se pueden heredar las deudas de un crédito Infonavit, cuando el titular ha fallecido.

Empecemos diciendo que, en caso que hayas accedido al seguro de vida en caso de defunción. A partir de eso, es que se disparan las dudas, así que empecemos a explicar.

¿Se pueden heredar las deudas de un crédito Infonavit si el titular ha fallecido?

Adolfo Verdugo Dagnino, Delegado del Infonavit en Sinaloa, afirmó que la deuda que contrajo la persona acreditada, no puede ser traspasada a los familiares en caso de defunción. Esto no es todo, pues también resaltó que la familia del acreditado puede reclamar el inmueble que el difunto estaba pagando.

Siguiendo con lo que es información relevante, el funcionario también destacó que para que un trabajador pueda tramitar un crédito debe de tener estabilidad laboral, un mínimo equivalente a 9 meses con el mismo patrón.

Y ya para finalizar, se hizo hincapié en que los trabajadores no pierden sus puntos acumulados al cambiar de trabajo o quedarse sin él, pero si cambia la manera de evaluar para el monto a otorgar en el crédito.

En definitiva, también se trata de revisar con especialistas en la materia como tener el mejor asesoramiento posible con una persona conocida (o en definitiva con algún profesional en la materia) para no incurrir en errores y no ingresar en un esquema, al que no podamos hacerle frente (suponiendo claro que no tengas los ingresos suficientes para acceder a estas instancias).