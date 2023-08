José Manuel Fernández, la última pareja de Talina Fernández y hoy su viudo, reveló en exclusiva a Ventaneando que además de su casa en la Ciudad de México y otra en Acapulco, entre los bienes que la conductora le heredó a sus hijos Patricio y Coco Levy y a sus nietos María, Paula y José Emilio, figuran 40 hectáreas en San Miguel de Allende, Guanajuato, aunque antes de morir quería venderlas para jubilarse y viajar por el mundo.

¿Qué dijo el viudo de Talina Fernández?

José Manuel Fernández declaró que “muchas hectáreas ahí tienen, bueno están destrabando porque es una copropiedad. Talina lo compró hace años con no sé qué señor, ese señor se murió también y quedó la hija y la hija no quiere vender”.

Herencia de Talina Fernández incluye hectáreas en San Miguel de Allende

“Pato me decía que esta semana tenía una comida con ella para ponerse de acuerdo porque ya sabes que el notario, que el perito. Precisamente ella tenía mucha ilusión de vender eso y ya retirarse y viajar porque eso le encantaba”, agregó José Manuel Fernández.

¿Qué le heredó Talina Fernández a su ahora viudo?

Don José Manuel asume que él no tenía por qué figurar en el testamento, además de que Talina Fernández lo heredó en vida y esto fue lo que le dejó: “Tengo un cuadro de un tal Campos, yo una vez le dije algo del cuadro ese. Me dice: ‘Toma, te lo regalo’”.

José Manuel recalcó que él no tiene por qué figurar en el testamento de la también conocida como ‘La Dama del Buen Decir’. “No tengo por qué, además yo qué, el testamento es de los hijos y punto. Aquí traigo un cinturón que también me regaló ella”.

“Un día me dice: ‘Qué feo cinturón traes’ y órale tenía como 20 cinturones. Sabes que sí tengo, el último premio que le dieron. Le dieron un premio en el Casino Militar”, sentenció.

¿Talina Fernández lo corrió de su casa? José Manuel Fernández reveló que durante el año y medio de relación con Talina Fernández, esta lo corrió de su casa, pues se rehusó a vivir con ella.



“Ella me dijo que quería que me fuera a vivir a su casa y empezó a hacer en su vestidor lugar para mí, me faltaban tres meses para que se venciera mi contrato de donde yo vivía, entonces cuando ya llega el momento le digo: ‘¿Qué crees? Ya no me voy a venir a vivir contigo’ y se enojó".

“Estaba furiosa contra mí y le digo ‘pues si quieres me voy’, ‘pues vete’ y me fui a mi departamento, llego y ya tenía un WhatsApp: ‘El balón está de tu lado, ¿qué piensas hacer?’ y le digo pues nada pero si quieres me regreso, ‘eso quiero’ y me regresé”.

¿Cómo fue lo que vivió con Talina Fernández?

Por último, definió a Talina como “el amor de mi vida… Éramos muy afines, era única como un día le dije”.