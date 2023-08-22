Silvia Pinal no va a ir a la boda de Michelle Salas. Te decimos por qué

Silvia Pinal definitivamente no asistirá a la boda de su nieta Michelle Salas y el empresario venezolano, Danilo Díaz Granados, a realizarse, según se cree, en Santo Domingo, República Dominicana. Es su hija Sylvia Pasquel, la que explica por qué.

No es que yo no la vaya a llevar, lo que pasa, es que ya tiene una edad en la que no puedes. Para llevar a mi mamá de viaje, ya es muy complicado, porque son muchas personas a las que tienes que llevarte, tienes que llevar a los enfermeros, no todo mundo tiene pasaporte, no toda la gente tiene visa; entonces, no es fácil y además, muchas horas en un avión, la presión, es una señora mayor que no puedes manejarla así tan fácil

Te puede interesar: Sara Sosa lamenta el pleito que hay entre Marysol Sosa y Anel Noreña

No es lo mismo un viaje de una o dos horas, o tres horas, en un automóvil en donde va cómoda, te puedes parar a comer, que ya subirla a un avión una hora y media o dos, en donde tiene que estar ahí sentadita, que no se puede mover, la presión también afecta, afecta mucho. Entonces, hay que cuidarla. Muchas veces, primero es la salud

¿Qué mensaje tiene Sylvia Pasquel a los que la juzgan?

Sylvia, se defiende de quienes critican el que su mamá aparezca constantemente en lugares públicos.

Ella se divierte mucho saliendo, le gusta mucho salir a comer, ir al teatro, ir al cine y me la llevo a comer, me la llevo al cine. Aunque haya gente detractora que ‘Ay, la señora ya trabajó mucho, ya debería de estar en su casa descansando’

O sea, cómo por qué, por qué tendría que estar en su casa descansando como si la vejez la tuviéramos que ocultar en una casa, encerrada en una casa y porque eres viejo ya no tienes posibilidades de salir, más que de estar en tu casa descansando, nunca jamás en la vida voy a tener a mi mamá encerrada en la casa y a los que no les guste, pues que se pongan lentes y ya, he dicho

También te puede interesar: Marysol Sosa niega que su esposo haya agredido a su madre Anel Noreña

Sylvia, estuvo de visita en Monterrey para anunciar que del 9 al 12 de noviembre presentará en dicha ciudad la obra ‘Solamente una vez’.

