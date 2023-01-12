El actor Hernán Mendoza reapareció con 50 kilos menos.

El actor Hernán Mendoza regresa a los escenarios con un gran cambio.

Tras cinco años de ausencia, Hernán Mendoza regresa al teatro con la obra ‘Carne’, donde se verá su drástico cambio de imagen, pues bajó 50 kilos por motivos de salud.

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Ya estaba con muchos problemas de presión arterial, de triglicéridos, colesterol, azúcar. Entonces, bueno, mi doctor sí dijo ‘Si sigues así, no vas a durar ni diez años’ y, sí en efecto yo me sentía muy mal, a cada rato me dolían las rodillas

El doctor me quitó un pedazo de estómago y eso hizo que, de entrada, yo tenía que estar un mes con puro líquido, porque si no mi estómago no lo asimilaba y luego con cosas muy picaditas y, como quedó más pequeño, pues con dos tacos que me coma ya estoy lleno

El actor tuvo que hacer un gran cambio en su vida diaria.

El actor, cambió su estilo de vida a uno más saludable, aunque extraña la comida que antes disfrutaba.

Tuve que concientizarme y decir ‘Ok, ya no es lo que antes’, ya hay alimentos que tampoco me caen muy bien, ya si es muy grasoso o muy condimentado, el chile, extraño mucho el chile, si de repente como algo con chile, porque me encanta, siento así que me duele, entonces, sí he tenido que cambiar mi estilo de vida muy cañón

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Hernán, iniciará temporada en el teatro Helénico con la puesta en escena ‘Carne’ junto a Nailea Norvind, Jesusa Ochoa y Adrián León.

