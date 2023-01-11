Poncho Lizárraga manda algunos consejos a Eduin Caz de Grupo Firme.

Tras el crecimiento acelerado que ha tenido Grupo Firme, Poncho Lizárraga de la Banda El Recodo, es cauteloso, pero directo con respecto a la popularidad desmedida que están teniendo sus colegas del regional mexicano, sobre todo Eduin Caz, quien a últimas fechas ha protagonizado algunos escándalos.

¿Cuál es el consejo que le envió Poncho Lizárraga a Eduin Caz y Grupo Firme?

El vocalista aseguró en exclusiva para Ventaneando que “el mejor consejo que uno puede dar (a Eduin Caz), es vivir las cosas con respeto, con agradecimiento, con humildad para que lo que el de arriba te mande lo recibas de esa manera. Al final tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, no está mal que experimentes siempre y cuando no pase de la línea”.

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¿Es difícil mantenerse en la carrera?

Así mismo, Poncho Lizárraga dijo que para poder entrar en la competencia “cualquiera puede estar en la carrera, pero terminarla es lo complicado y ahí entran los compromisos y el respeto que tengas que tener” para ellos como para su público.

¿Qué dijo sobre los abusos en el consumo de alcohol de sus compañeros? “Si te gusta la pisteadera (vas a) tener que bajarle porque si sabes que te vas a atascar pues no vas a llegar porque te vas a dañar de una u otra manera, si no tienes respeto, si no hay disciplina”, recalcó.

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De igual forma, Lizárraga aseguró que “esas son cosas que yo siempre he tenido bien claras, no nomás es estar en la carrera, sino llegar a la meta”, reiterando que lo difícil no es estar, sino mantenerse vigentes.

Por último, aseguró que éstos consejos le han permitido ser un hombre muy agradecido, pero también le han ayudado a mantener los pies en la tierra ya que es muy común que muchas veces los famosos se mareen al alcanzar la fama.

