El emotivo discurso de Guillermo del Toro tras ganar el Globo de Oro.

Anoche, entre un derroche de glamour y elegancia, se llevó a cabo la ceremonia de los Globos de Oro, a lo mejor del cine y la televisión en Los Ángeles, California y Ventaneando estuvo presente en la alfombra roja.

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De los primeros en llegar, fue el mexicano Guillermo del Toro, quien obtuvo diversas nominaciones por su película ‘Pinocchio’ y con el humor que lo caracteriza, nos compartió qué fue lo que más lo angustió de dicha entrega.

Esa esencialmente que cierre el traje en enero, ya cerró, el primer paso ya pasó, no comer pan

Otro de los mexicanos asistentes, fue el actor Diego Calva quien estuvo nominado a mejor actor en una película musical o de comedia por la cinta 'Babylon'.

Imagínate, yo estoy ahorita al lado de Guillermo y Diego Luna, gente que he visto toda mi vida, se siente increíble, nada más de estar ahí compartiendo créditos. Pues sí, aunque no lo crean es mi amigo, yo tampoco me la creo

Salma Hayek, también desfiló por la alfombra roja, luciendo bellísima y elegante.

Por la alfombra, también brillaron estrellas de Hollywood como Selena Gomez, los directores de cine Steven Spielberg y Quentin Tarantino, la australiana Margot Robbie, Hilary Swank, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Anya Taylor-Joy y la joven sensación del momento, la actriz de origen mexicano, Jenna Ortega.

El gran ausente de la noche fue Diego Luna, quien también estuvo nominado a mejor actor en una serie de drama por 'Andor'.

Guillermo del Toro agradeció a todos por el galardón.

Una vez finalizada la ceremonia, en donde Guillermo del Toro ganó el Globo de Oro por 'Pinocchio', a mejor cinta de animación, el mexicano compartió unas palabras con la prensa.

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