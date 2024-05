¿Quiénes son “Hielitos” y “Carboncitos” en MasterChef Celebrity?

Aunque MasterChef Celebrity no es un concurso de equipos, en esta temporada se crearon dos grupos, y durante el programa número 11 se dio a conocer que los famosos “Hielitos” ya tenía competencia... “Los Carboncitos”.

¿Quiénes están en el equipo de los “Hielitos”?

Recordemos que el primer bando está conformado por Jawy, Ferka, Natália, Ernesto y, hasta el pasado domingo 26 de mayo, Paco de Miguel.

Fua al inicio de la primera cocinada cuando conocimos que había otro grupo, esta información salió a la luz gracias a Jawy, quien se encargó de explicar todo: “Nos acabamos de enterar que entraron a un tipo de mafia de contra hielos”, y le explicó a Claudia Lizaldi que los integrantes de este nuevo grupo se autonombraron “Los Carboncitos”.

¿Quiénes están en el equipo de los “Carboncitos”?

La conductora de MasterChef Celebrity 2024 le contestó a Jawy que suponía que todas las celebridades que no eran “Hielitos” eran entonces “Carboncitos”, lo que quiere decir que el segundo bando está conformado por Rey Grupero, Harold, Laura Bozzo, Litzy y Rossana.

Cabe mencionar que la reciente eliminación se llenó de emociones y sentimientos encontrados, ya que Paco de Miguel consideró que fue traicionado por sus amigos “Los Hielitos”. Esto lo dejó muy claro durante las entrevistas que dio a su salida de la cocina más famosa de México: “Pues no me eligieron en el equipo, ¿tú qué piensas? Espero que su estrategia no haya sido sacarme a mí, porque según yo éramos amigos, pero quién sabe, no sabemos qué piensan las demás personas. Yo me voy feliz porque siempre fui buen amigo, leal y ya”.