La hija de Lisset se fue a vivir con su papá a Cuernavaca. ¿Por qué?

Lisset comparte cómo le ha ido a su hija María durante esta etapa en la que se fue a vivir de tiempo completo con su padre, Lisardo Guarinos, a Cuernavaca, Morelos.

¿Cómo le va a María con su padre?

La actriz y cantante reveló que las cosas marchan muy bien entre ambos, pues se están conociendo cada vez más y está conviviendo y compartiendo diferentes cosas, algo que jamás habían hecho pues es la primera vez que ambos viven juntos.

“Ahí va, están conviviendo bien, se están conociendo, están viviéndose, están compartiendo juntos, nunca habían estado viviendo juntos ellos nada más, solos”, declaró Lisset en exclusiva para Ventaneando.

¿Qué le dijo Lisset a los detractores de Lisardo? La actriz reveló que el hecho de que su hija y Lisardo vivan juntos es muy importante, sobre todo para la gente que asegura que el actor abandonó a su hija María.





“Yo creo que es importante, (sobre todo) para toda la gente que dice: ‘Ay, la abandonó’. Yo creo que estar con su papá es igual que estar con su mamá. ¿Qué pasaría si la mamá no estuviera? Pues tendría que estar con su papá”, recalcó la actriz que forma parte del muscial "¡Mamma mía!”.

“Creo que es muy sano. Desafortunadamente sus papás están divorciados, nos llevamos muy bien y de pronto la niña no puede nada más contarse la historia de nada más viví con mi mamá y ya no supe qué era vivir con mi papá”, añadió.

¿Lisset tiene nuevo galán?

Lisset mantiene celosamente la identidad de quien podría convertirse en su próximo romance, no obstante, aseguró que “hay alguien por ahí, pero no sé…, no vive aquí, no se dedica a esto (el espectáculo), pero ya cuando se concrete bien les voy a platicar. Como no se dedica a esto, creo que hay que respetar que él sea anónimo y esté fuera de cámaras”.

¿Qué representa "¡Mamma Mía!” para Lisset?

“¡Mamma Mía!” ha sido un remanso para Lisset, quien el 2022 enfrentó la muerte de su padre Willy Gutiérrez.

“Ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en los últimos meses, ha sido un mes lleno de amor, de contención, de apapacho a mi corazón, a mi artista, mi alma porque pues vengo de pérdidas del año pasado, muy fuertes y yo no tenía planeado regresar al teatro y éste ha sido mi proyecto más importante”, sentenció.