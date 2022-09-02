Hijo de Karla Luna desmiente las declaraciones de Américo Garza y Karla Panini.

El tema de Karla Luna y Karla Panini sigue dando de qué hablar después de que hace unos días ‘La comadre güera’ y su esposo Américo Garza hicieran todo tipo de revelaciones en contra de la madre de sus pequeñas hijas.

Américo Garza, ex de Karla Luna, reveló una presunta infidelidad de la finada comediante con un narcotraficante, pero eso no es todo, también dejó entrever que se casó con ella por compasión debido a su enfermedad (cáncer) y dijo que era una persona tóxica que una vez intentó suicidarse.

Así reaccionó la familia de Karla Luna

Para Ventaneando, la familia de la comediante reaccionó a las declaraciones de Américo Garza y defendió la memoria de Karla Luna, el primero en hacerlo fue Rubén Luna, hijo de la finada integrante de Las Lavanderas.

Rubén negó que su mamá tuviera una relación con un exnarcotraficante: “Es totalmente falso, tienen mucha imaginación y son muy buenos para mentir, la verdad eso me suena hasta patético de su parte y te lo digo, eso es totalmente falso… No se trata de nada más salir ante una cámara y hablar, hablar y hablar, que muestren las pruebas”.

También desmintió que la polémica pareja (Panini y Garza) haya visitado a su madre en el hospital en sus últimos días de vida tal como ellos aseveraron. “No, nunca acudió al hospital (Karla Panini), tampoco él (Américo Garza)".

Sobre la tóxica relación que Garza dijo haber tenido con la madre de sus hijas y de quien se separó para casarse con Karla Panini, Rubén Luna dijo que para él esa etapa fue difícil porque veía los cambios de humor de su mamá, ya que la querían hacer creer que siempre estaba mal y que tenía problemas de celos y estaba acomplejada. “Yo la vi llorar, yo la vi sufrir y son cosas que ellos ya ni siquiera vieron”.

¿Las hijas de Karla Luna convivieron con su familia? Después de tantos dimes y diretes y de cinco años de espera, Erika Luna, hermana de Karla Luna, pudo reencontrarse con sus sobrinas Victoria y Valentina, hijas que la finada comediante tuvo con Américo Garza y que se quedaron bajo el cuidado de su padre.

El hecho fue documentado en exclusiva por las cámaras de Ventaneando que captaron a Karla Panini a la salida del Centro Estatal de Convivencia. ‘La comadre güera’ desmintió que tanto ella como su esposo hayan intentado bloquear la convivencia de las hijas de Luna con su familia y habló sobre sus polémicas declaraciones en contra de la familia de su excompañera y amiga.

“Siempre se ha tratado de este lado de que convivan, siempre ha sido así”, declaró. Cuando le preguntaron qué tenía que decir sobre las declaraciones que ha hecho sobre la familia de Karla Luna, Panini dijo que para ella eso son y no se arrepiente de lo que ha dicho.