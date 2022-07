Hijos de Shakira ya conocieron a la novia de Piqué.

Muchos han sido los rumores y especulaciones en torno a la separación de Shakira y Gerard Piqué, sobre todo después de que la cantante colombiana confirmara a principios de junio que se está separando del zaguero central del FC Barcelona.

Analizamos el rostro y firma de Shakira y Piqué. ¡Esto descubrimos!

Los motivos de su separación siguen siendo una incógnita ya que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto; sin embargo, diversos medios han asegurado que todo se debió por una infidelidad del futbolista español, quien le habría puesto los cuernos a la colombiana con una joven rubia de 20 años.

Desde entonces, ambos han acaparado los reflectores y portadas de diferentes publicaciones, principalmente Piqué, quien a todas luces sería el malo de la historia pues hace poco fue captado en Estocolmo en compañía de una guapa mujer cuyas características físicas corresponden a las de la mujer señalada como la tercera en discordia.

¿Qué pasará con los hijos de Shakira y Piqué? Mucho se ha hablado respecto a Milan y Sasha, incluso Chisme No Like reveló hace unas semanas que la colombiana estaría alistando todo para mudarse a Miami con sus hijos y lo harían a la mansión que la colombiana compró cuando salía con Antonio de la Rúa.

Pero no la tendría nasa fácil ya que Gerard Piqué no estaría dispuesto a separarse de Milan y Saha, por lo que existe la posibilidad de que se desate una batalla legal por la guarda y custodia de los pequeños.

Hijos de Shakira conocen a la novia de su papá

Luego de darse a conocer que Shakira está preparando un informe con el que pretende revelar varios secretos del jugador del conjunto culé para demostrar que no es apto para quedarse al cuidado de sus hijos, se filtró una información que asegura que los niños ya conocen a la nueva novia de su papá.

De acuerdo con Laura Fa y Lorena Vázquez del podcast Mamarazzis, Piqué volvió de un viaje a Dubái para reunirse con sus hijos, pero para sorpresa de todos también estaba la mujer con la que se le vinculó al futbolista español y con quien habría engañado a Shakira.

“Supongo que Piqué habría hablado con Shakira de repartirse el fin de semana. Si el sábado por la mañana regresaba de Dubái, pues el domingo estuvo con sus hijos”, contaron las periodistas.

“¿Qué pasa? Que también estaba esta chica con la que se le ha visto últimamente, con la que mantendría una amistad muy estrecha y muy especial”, añadieron.

Las comunicadoras también aseguraron que Piqué jamás trató cariñosamente a la joven mientras estaba con sus hijos y únicamente se limitó a presentarla como una compañera de trabajo.

“En ningún momento se escondieron, que hablaban, que tenían relación con el resto de los compañeros de trabajo… Ella ese día no estaba trabajando en ese evento, pero como compañera de Kosmos que es, asistió”, recalcaron.

Con el fin de no exponer a sus hijos, Piqué estaría siendo sumamente cauteloso con la que sería su nueva pareja, pues no la ha presentado ante sus hijos como su pareja.

“Ella ya conoce a los hijos de la pareja, no sé en calidad de qué conoce a los hijos de la pareja, me imagino que como una compañera de trabajo más… Dudo mucho que él la haya presentado como su pareja, es más, en su entorno laboral no actúa como consorte ni como pareja de Gerard Piqué. En el trabajo, en la empresa, ella es una trabajadora más”, finalizaron.