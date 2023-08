¿Puedo tener un historial negativo en Buró de Crédito sin deber dinero al banco?

Son muchas las personas que se ven en la necesidad de recurrir a un préstamo para poder solventar algunos gastos. Sin embargo, existe una gran interrogante, sobre si se puede llegar a tener un historial negativo en Buró de Crédito, aunque no tengas deudas con el banco o alguna institución financiera.

De acuerdo con los expertos en temas financieros, cualquier persona que haya solicitado un crédito, será registrado en el Buró de Crédito; sin embargo, no estará incluido en la temida lista de deudores.

¿Por qué puedes estar en el Buró de Crédito, si no tienes deudas?

Si no has manejado una tarjeta de crédito, lo más seguro es que no tengas un historial crediticio. Cabe resaltar que los gastos más comunes, como un plan de teléfono, o un servicio de Internet o televisión por cable, sí son registrados ante el Buró de Crédito.

Al momento de solicitar un préstamo a tu nombre, en automático serás incluido en las listas del Buró de Crédito. Sin embargo, en algunas ocasiones, las personas pueden aparecer con un historial negativo, a pesar de no contar con deudas. Las razones pueden ser las siguientes:

Una de las principales razones por las que puedes aparecer en Buró de Crédito, sin tener un adeudo, se debe a una falla en el sistema. Lo que significa que las deudas de otras personas, salen a tu nombre.

Otra opción, un poco más delicada, es que hayan robado tu identidad. Todos tus datos personales están siendo utilizados por delincuentes, sin que lo sepas. Estas personas usan tu nombre para sacar créditos y nunca liquidarlos.

Finalmente, puedes aparecer en Buró de Crédito con un historial negativo, si alguna vez firmaste como aval de una persona, que no está cumpliendo puntualmente con sus pagos.