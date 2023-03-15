Hombre quedó colgando a 300 metros de altura en un parapente.

El parapente es un deporte emocionante y popular que ofrece la oportunidad de volar como un pájaro y experimentar vistas impresionantes desde el cielo. No obstante, también presenta ciertos peligros y riesgos potenciales que deben ser considerados antes de participar en esta actividad. Los peligros del parapente pueden incluir accidentes causados por condiciones climáticas adversas, fallas en el equipo, errores del piloto o colisiones con objetos fijos o móviles en el aire o en tierra.

¿Escalar sin ninguna protección?

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Es esencial que los practicantes de parapente sigan medidas de seguridad y entrenamiento adecuados para minimizar los riesgos y disfrutar de este deporte de manera segura. Sin embargo, durante un viaje en parapente, un hombre experimentó una de las peores situaciones de su vida al no ser asegurado correctamente con un arnés y quedar colgando de una mano a más de 300 metros de altura.

Hanglider pilot forgets to strap his passenger in and takes him for a ride… pic.twitter.com/pRnLceFxBz — catastrophic failure (Kristi’s alt) (@ohshidt) March 12, 2023

En el video del incidente, se puede observar la advertencia sobre el error en las medidas de seguridad previas al salto. A pesar del susto, el hombre logró mantenerse sostenido durante el vuelo y finalmente aterrizó de manera segura.

Al momento de aterrizar, el hombre tomó la precaución de arrojarse al suelo desde una altura segura para evitar lesiones graves. En un video de la escena, se puede observar que terminó rodando para amortiguar su caída y así salvar su vida.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales?

Aunque el video del viaje en parapente tiene tiempo, se ha vuelto a viralizar recientemente en las redes sociales, generando miles de reproducciones y comentarios de los usuarios: “Tengo vértigo”, “Yo después de eso clavo 45 denuncias”, “Qué horror lpm, acá en Tucumán hace unos años una chica murió en un accidente similar” y “El momento en que piensa que va a aterrizar de emergencia y se va arriba de los árboles es épico” son algunos de los mensajes.

Cabe señalar que a pesar del tiempo transcurrido desde su grabación, los riesgos asociados con esta actividad siguen siendo los mismos, y es fundamental que los practicantes de parapente sigan medidas de seguridad adecuadas para minimizar el riesgo de accidentes y lesiones graves.

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