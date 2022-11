Un hombre casado engañó a su esposa con su propia prima.

Una mujer casada quiso ayudar a su familia y recibió a su prima en su casa después de que a ella supuestamente la abandonara su pareja. Sin tener algún lugar al que ir, ella recurrió a su prima. La sorpresa para todos fue cuando resultó que el esposo de la dueña de la casa la engañó con su nueva inquilina.

Una mujer estaba muy molesta con su esposo y con su prima. Ella ya no sabía qué hacer porque ellos dos comenzaron una relación extramarital en sus narices, ya que todos vivían en la misma casa. Eso no detuvo en nada al esposo y siguió con esta nueva conquista. Su esposa, consternada, quería saber la razón e incluso pensó en lugar por el cariño de ese hombre.

Su prima, sin ningún remordimiento, no entendía la molestía de la otra mujer. Ella aseguró que le pudo dar a su esposo todo lo que su eposa le había negado, en especial amor y mucha pasión, que él siempre estuvo buscando. Agregó que bajo ningún motivo ella se iría de la casa, hasta que su nueva “pareja” le pidiera que lo hiciera, retando aún más a su prima y propietaria de la casa.

Mi marido se le arrima a mi prima. | Programa 17 de noviembre del 2022

El esposo, por su parte, no quería que lo molestaran, ya que él había “descubierto un nuevo mundo” al lado de la prima de su esposa, y solamente quería disfrutar el momento. También añadió a sus comentarios que él no tenía intención de correr a su nueva conquista de la casa y que su esposa tendría que soportar esta nueva relación.

La hija del matrimonio no se guardaba nada, y llegó para decirles todo lo que sus padres no querían escuchar, tachándola de rara por esto. Ella no se detuvo y pidió que su madre ya le pusiera un alto a su padre y a su nueva mujer, para que dejara de lastimar a su familia y que su mamá pudiera estar tranquila, sin esperar que su papá regresara y pudieran estar juntos nuevamente.

El problema terminaría ahí, si no fuera por la madre de la prima. Ella llegó sumamente molesta con su hija porque no sabía qué le había hecho a su familia y mucho menos todas las mentiras que había dicho. Resultó ser que la prima no la abandonaron por los motivos que ella mencionó. La infidelidad fue algo recurrente y su esposo decidió irse cuando la encontró con otro hombre. Nadie creía lo que su madre reveló, pero esa fue la verdad.