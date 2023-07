A esta hora EXACTA se oscurecerá México por el eclipse solar

¡El día en que México se sumirá en la sombra misteriosa del cosmos está a la vuelta de la esquina! El próximo 14 de octubre de 2023, los cielos se teñirán de un espectáculo celestial cautivador: un eclipse solar anular.

Así que, si aún no has marcado esta fecha en tu calendario, ¡es hora de hacerlo! La naturaleza tiene preparado un sorprendente espectáculo astronómico que no querrás perderte.

Guillermo Chin Caché es un joven de origen maya que trabajó con la NASA.

¿Cuántos días faltan para que se oscurezca México por el eclipse solar?

Aunque a partir de este lunes 24 de julio de 2023, faltan 82 días para el gran evento, las expectativas y la emoción están en aumento. Pero antes de entrar en más detalles, ¿qué es exactamente un eclipse solar anular? ¿Y por qué resulta tan fascinante para los amantes de la astronomía y el público en general?

¿Qué es un eclipse solar anular?

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna, en su órbita alrededor de la Tierra, se encuentra en el punto más lejano de nuestro planeta. Desde esta posición, parece que el tamaño aparente de la Luna es menor que el del Sol, dejando un anillo luminoso o “anillo de fuego” alrededor del disco oscuro del Sol. Es un espectáculo solo se presenta en ciertas regiones del mundo y en México, tendremos la fortuna de presenciarlo.

¿En dónde ver y a qué hora nos quedaremos sin la luz del sol?

En el caso de México, este fascinante fenómeno astronómico podrá ser apreciado al suroeste del país, en localidades específicas de Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

Campeche:

Comienzo del eclipse parcial: 14 octubre, 09:45:26.

Comienzo de la totalidad del eclipse: 14 octubre, 11:22:25.

Punto máximo del eclipse: 14 octubre, 11:24:42.

Finalización del eclipse total: 14 octubre, 11:27:00.

Finalización del eclipse parcial: 14 octubre, 13:09:27.

Quintana Roo:

Comienzo del eclipse parcial: 14 octubre, 10:51:01.

Comienzo de la totalidad del eclipse: 14 octubre, 12:29:49.

Punto máximo del eclipse: 14 octubre, 12:31:59.

Finalización del eclipse total: 14 octubre, 12:34:10.

Finalización del eclipse parcial: 14 octubre, 14:17:14.

Yucatán:

Comienzo del eclipse parcial: 14 octubre, 09:46:20.

Comienzo de la totalidad del eclipse: 14 octubre, 11:24:44.

Punto máximo del eclipse: 14 octubre, 11:25:57.

Finalización del eclipse total: 14 octubre, 11:27:10.

Finalización del eclipse parcial: 14 octubre, 13:10:38.

Es importante destacar que aunque estas regiones serán testigos del eclipse solar anular en su máximo esplendor, el fenómeno también será visible en el resto de México como un eclipse parcial.

Te puede interesar: Eclipse solar: ¿El fenómeno astronómico puede causar ceguera permanente?