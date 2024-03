Esta es la hora exacta para ver a México en completa oscuridad por el eclipse solar

Estamos a escasos días de que podamos disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes en su tipo, nos referimos al eclipse solar total que tendrá lugar el próximo lunes 8 de abril de 2024, es por eso que aquí, te decimos cuál es la mejor hora para apreciarlo.

Este evento astronómico es considerado el más importante del 2024, además de que no volverá a suceder algo similar en unos 300 años, es por eso que no te lo puedes perder, pero no olvides seguir todas las medidas de seguridad y jamás mirarlo directamente.

¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar total es un fenómeno astronómico en el cual la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar directa y oscureciendo temporalmente parte de la superficie terrestre.

Durante un eclipse solar total, la Luna cubre por completo el disco del Sol, creando una sombra en la Tierra y permitiendo que se vea la corona solar, la atmósfera exterior de la estrella, que normalmente no es visible.

¿Cuándo y a qué hora será el eclipse solar? El eclipse solar será el próximo lunes 8 de abril de 2024, y será visible en su totalidad en estados como Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

De acuerdo con la UNAM, este evento astronómico ocurrirá a partir de las 9:51:23 a.m., horario del centro de Sinaloa. Cabe mencionar que el mejor lugar para observarlo será Mazatlán y un poblado llamado Pitarrilla, mientras que en la Ciudad de México solo se verá de forma parcial.

¿A qué hora ver el eclipse solar?

De acuerdo con el portal de Geofísica de la UNAM, el eclipse solar total en Mazatlán, iniciará a las 9:51:23 am del próximo 8 de abril. Será a las 11:07:25 am cuando la fase total del fenómeno alcance su punto máximo, sumiendo a esta ciudad en penumbra hasta las 11:11:45 am.