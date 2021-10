Tras agresiones, Horacio Villalobos se niega a calificar a Natalia Alcocer.

Nuestro querido Horacio Villalobos protagonizó tremenda polémica con Natalia Alcocer, quien subió al escenario de ¡Quiero Cantar! a interpretar Morena Mía.

El temido juez de hierro confesó que no calificaría a Natalia por despotricar en su contra a tráves de las redes sociales. Horacitu expresó que no daría su crítica y que dejaría todo en manos del público.

“Yo recuerdo más a mis maestros que fueron rigurosos que a los que fueron barcos”, expresó Horacio Villalobos sobre su reciente polémica en ¡Quiero Cantar!

Natalia Alcocer tampoco se quedó callada y se defendió con este contundente comentario dirigido al juez de hierro.

“Para todos hay gustos, hay unas personas que me apoyan y otras que no; eso me hace crecer y ser mejor persona. Muchas gracias a los jueces”, expresó a las cámaras de Venga la Alegría.

Natalia Alcocer es la eliminada de ¡Quiero Cantar!

Natalia Alcocer no contó con el apoyo del público en esta ocasión, ya que fue la eliminada de ¡Quiero Cantar! esta mañana. Su atuendo dorado y potente voz no fueron suficientes para continuar en la competencia de canto más popular de las mañanas.

La polémica con el botón rojo continúa a todo vapor, ya que Horacio Villalobos no deja de parar las presentaciones de los participantes.

