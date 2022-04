Horóscopo de hoy Acuario martes 5 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Acuario en la vida

No dejes que tus inseguridades no te permitan ver las grandes cosas que puedes llegar a crear, tú brillas con luz propia. Son días que debes disfrutar a tu familia e intentar limar esos pequeños conflictos que se han causado por diferentes formas de pensar, hay recuerdos en tu cabeza que si los hablas aún te lastiman y hasta llega a aparecer una lágrima sobre tu mejilla. Deja que las personas entren a tu vida si así lo desean no pongas un alto, disfruta pero ve con cuidado.

