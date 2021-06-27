Horóscopo de hoy Aries domingo 27 de junio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida: Has ido hacia dentro para liberarte y aunque es un método maravilloso, te aísla de los otros.

Aries en el amor: Hoy es un buen día para salir de tu caparazón y nacer de nuevo. Cuando tu alma se renueve y esté fresca tendrá mucha fuerza vital para atraer a tu alma gemela. Así que sal y observa qué camino se cruza con el nuevo tú. Cualquier lugar valdrá la pena porque tu fuerza vital es tan fuerte que puede arrastrar a un alma gemela desde el otro lado del Universo.