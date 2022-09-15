Horóscopo de hoy Aries jueves 15 de septiembre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Aries... En lugar de quejarte o enojarte por lo que te está pasando en estos momentos, esos destellos que tienes de intuición, es tu alma la que te enseña lo que necesitas saber, así que da gracias porque cada día es una oportunidad de aprender.
Aries en la vida
Eres un alma vieja y has viajado en este universo durante muchas vidas y los ángeles saben que serás un aprendiz dura toda tu vida, que has estado aprendiendo de lo que se trata la vida.