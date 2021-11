Horóscopo de hoy Aries martes 16 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Aries en la vida

Se trata de marcar la diferencia, no de ser parte del contingente. Siempre has sabido ir un paso por delante de tu competencia. Y esta situación no tiene por qué ser diferente en esta ocasión.

Debes redoblar el paso, el esfuerzo, y colocarte al frente. Solo tú sabes hacerlo. No hay tiempo para lamentaciones. El orgullo es una mala guía para la vida. Debería servirte para apuntar tu amor propio, y no para tomar ventaja o desquitarte de personas que te aman.

Aries en al amor

Hay que buscar esa reconciliación que en el fondo deseas. El rencor no puede ser la salida, ni ahora ni nunca.