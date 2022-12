Horóscopo de hoy Cáncer miércoles 28 de diciembre de 2022 con Padme Vidente.

Cáncer en la vida

Tendrás hoy que cuidar mucho tu lenguaje y todo lo que hablas con los demás. Si no eres prudente, más tarde no podrás echarte atrás, con lo que has dicho. Así que piensa muy bien lo que quieres decir, y lo que dices, después. Intenta ir un poco a cámara lenta, y todo será mucho más sencillo de lo que piensas, y te sentirás después, mejor