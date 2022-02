Horóscopo de hoy Capricornio miércoles 23 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Capricornio en la vida

Necesitas un momento a solas para pensar muy bien qué es lo que deseas para cerrar el mes . Hay algunas cosas que no te gustan, con las que no estás de acuerdo, pero también necesitas hacer algo para cambiarlas, porque solas no sucederán. Echa a volar tu imaginación para que le des una vuelta a tus objetivos, replantea tus ideas y ponte nuevas metas. Todo saldrá bien, si es que te organizas.

Hay un problema que no te deja estar en paz. Puede ser en el trabajo o en el entorno familiar. Piensa bien lo que vas a hacer porque se trata de una decisión que no puedes tomar a la ligera.