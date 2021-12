Horóscopo de hoy Capricornio viernes 3 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Capricornio en el amor

Te estás sintiendo cansado y aburrido con tu situación amorosa actual y no sabes qué rumbo tomará tu relación. Notas que tu pareja no madura, sigue como al principio y eso crea un malestar entre ustedes. Si estás soltero, te enamorarás de alguien extranjero, o de otro estado pero todavía no lo conoces, así que deja que el Universo te sorprenda.

Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre de 2021.