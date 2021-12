Horóscopo de hoy Escorpio jueves 16 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Escorpio en la vida

Necesitas ser más amable con los demás, no te cierres a querer resolver todo tú solo. Tienes que tomar la iniciativa de todo, a veces las personas deciden por ti, no dejes que eso se vuelva frecuente, alza la voz, expresa lo que quieres, a dónde quieres ir, lo que te gusta o no.

