Horóscopo de hoy Escorpio lunes 15 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Escorpio en el amor

Cuando debas pensar en tu pareja, piensa en Adán y Eva. Al final de cuentas, cada pareja es la primera y la última del Edén. Luchan por construir el Paraíso en la Tierra. Cada vez que pierdan el sendero, recuerda esto: de ustedes juntos depende alcanzar el Cielo.

Si no tienes pareja, debes saber que cuentas con todo lo que necesitas para encontrar el amor; un corazón noble. ¿Por qué no has encontrado el amor todavía? Tienes poca fe en ti mismo.

Debes ir por la vida con una mayor confianza y enamorarte de ti.