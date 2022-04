Horóscopo de hoy Escorpio miércoles 20 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Escorpio en la vida

Debes ser consciente con el dolor de los demás, si no eres capaz de verlo en el trabajo, entonces no te darás cuenta de un compañero que puede esta sintiéndose mal por algo que no está sucediendo en su vida. Hay que intentar un par de cosas más para sanar el alma y el cuerpo.

