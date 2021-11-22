Horóscopo de hoy Géminis lunes 22 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Géminis... Se acerca una boda.
Géminis en el amor
Buen momento para iniciar un noviazgo o decidir una boda. Vas a tener en tus manos la felicidad y no deberías desaprovecharla.
Géminis en la vida
Tendrás un día de esos en los que parece que atraemos la negatividad hacia nosotros. Baja ese ego, no discutas ni entres en controversias porque no conseguirás nada positivo. ¡Felicita a Sagitario por su cumpleaños!
Géminis en la salud
Etapa favorable para la salud debido a las buenas posiciones astrales. Evita contagiarte de las preocupaciones de alguien que roza la hipocondría. Estás perfectamente. Aprovecha los días que te quedan para cerrar el año. Inicia alguna actividad deportiva.