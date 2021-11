Horóscopo de hoy Géminis lunes 8 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Géminis en la vida

Si quieres que todo siga marchando bien, deberás poner de tu parte, y seguir en el orden que has marcado tu vida. No dejando nada para mañana, y siempre encontrar las cosas positivas de cada situación.

Géminis en el trabajo

Te llegan cambios importantes en el trabajo, has estado muy centrado y logrando que se fijen en ti. Ahora no cometas errores, y sobre todo no levantes envidias, aléjate de las personas tóxicas.

Géminis en el amor

Vivirás un gran amor, se podría decir que todo con lo que has soñado se realizará. Si no tienes pareja, conocerás a una persona muy especial que podría ser tu alma gemela.