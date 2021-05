Horóscopo de hoy Géminis viernes 21 de mayo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Géminis en la vida

Estás en busca de cambios que te hagan sentir reanimado, y renovar tu imagen.

Géminis en el dinero

No te desgastes tanto dándole vuelta a esos asuntos económicos que te preocupan. Verás que pronto, con un poco de esfuerzo, lograrás equilibrar tus ingresos.

No te dejes convencer de hacer compras que no necesitas, trata de que esta situación no afecte tu armonía, deberás ser precavido y evitarás deudas.

Géminis en la familia

Tus desacuerdos familiares están afectando tu carácter, pero el ser amado te apoyará.