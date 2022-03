Horóscopo de hoy Leo jueves 31 de marzo de 2022 con Padme Vidente.

Leo en la vida

No hay excusas para que no tengas buen humor Leo, estás logrando las cosas que quieres, pero no estás dando la relevancia necesaria a las cosas que en tu camino tienen verdadera relevancia. Ya va siendo hora de dejar de lado las cosas infantiles hay momentos de verdadera importancia, necesitas madurar.

Leo y los Ángeles

El Ángel del amor, te dice; no esperes que el romance sea lo más importante, ya que habrá mucho que solucionar, quizá incluso cosas que de verdad ya no tenías la costumbre de solucionar.