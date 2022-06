Horóscopo de hoy Leo viernes 10 de junio de 2022 con Padme Vidente.

Leo en el amor

Has cambiado. Si quieres una pareja responsable, no malgastarás tu tiempo con prospectos inmaduros. Si deseas una relación igualitaria, no te sentirás atraído a la persona que espera que cargues con todo el peso de la relación. Si te encuentras en una relación seria, la paz es posible siempre y cuando dejen de pelear. Esto no significa que debes ignorar sentimientos negativos, habla acerca del problema.

