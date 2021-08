Horóscopo de hoy Libra domingo 1 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Horóscopos y predicciones para el mes de agosto 2021.

Libra en la vida

Tienes que mostrar tu auténtico YO. Debes de expresarte y comunicarte sin tapujos, sin filtros, sin enmascarar tu verdad. Di todo lo que piensas y sientas, es el momento de mostrar tu verdadero poder y tu esencia. Que no te dé miedo lo que opinen o muestren los demás hacia ti, porque tienes luz propio, una luz brillante que destacará entre la multitud.

No evites ni tengas miedo de ser el centro de atención, porque esto te beneficiara a ti y a otros que puedas prestar tu ayuda. Por todos tus esfuerzos has conseguido llegar lejos y has aprendido de tus tropiezos en la vida. Necesitas tener coraje para seguir avanzando porque es el camino correcto para mejorar tu existencia.

Entras en una nueva conciencia llena de oportunidades que debes compartir con otros, tu sabiduría. Serás la luz en la oscuridad para muchos, iluminando el camino correcto para ellos. Transmitirás confianza, pero nunca debes dudar de ti ni debes cuestionar tus dones porque es gracia de lo divino. No temas tus dones, aprovéchalos para ayudar al prójimo. Da gracias y celébralo.