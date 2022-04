Horóscopo de hoy Libra jueves 21 de abril de 2022 con Padme Vidente.

Libra en la vida

Eres más fuerte de lo que crees y con fortaleza no me refiero a la física, sino a la interior, que es mucho más importante. No eres oveja, eres un león capaz de transformar el mundo con la grandeza de tu corazón. Toda la sabiduría que has acumulado en todas tus encarnaciones, más los aprendizajes de esta encarnación actual, te han transformado, convirtiéndote en una persona resiliente, con cada vez más capacidades.

Agradece cada dolor, porque te ha convertido en quien eres, una versión mejorada de ti mismo.