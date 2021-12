Horóscopo de hoy Libra martes 21 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Libra en la vida

No es casualidad que te pasen cosas maravillosas en estos momentos, lo que pasa es que has pedido tanto, que por fin las cosas se alinearon para que se den a tu favor, no te olvides de agradecer por todo. Con la llegada del Ángel de la navidad todo empieza a fluir. Enciende una vela blanca para que reine la paz en tu hogar.

