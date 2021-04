Horóscopo de hoy Piscis domingo 25 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Piscis en la vida

Hoy tendrás las emociones a flor de piel.

Piscis en el amor

Te has dado cuenta de que la persona que quieres no es ese príncipe azul o princesa con quien soñabas, una dosis de realismo no viene mal.



Piscis en la familia

Serás muy importante para un familiar que necesitará de tus favores. Te mostrará su gratitud a través de un regalo y no sabrás muy bien cómo encajarlo. Este es uno de tus errores habituales, cuando das tanto, es normal recibir y hoy será uno de esos días.

