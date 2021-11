Horóscopo de hoy Sagitario martes 9 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Sagitario en la vida

La vida no te ha regalado nada de lo que has conseguido hasta ahora, has luchado durante mucho tiempo y no veías resultados. Ahora que te habías calmado y casi te habías resignado a no ganar, los frutos empiezan a llegar.

Esto te podría servir como señal de que vas por buen camino, sigue luchando y verás como todo lo realizado con amor, llega a buen puerto.