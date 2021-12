Horóscopo de hoy Sagitario viernes 31 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Sagitario en la vida

No es raro que llames la atención de todos cuando llegas a un lugar. Tienes la oportunidad de brillar. Y no sólo eso, brillarás durante todo momento. En las próximas cuatro semanas, deberías sentir la libertad de dejar que la llama dentro de ti arda con más brillo. Toma las riendas y no las sueltes. En este período, descubrirás que tus objetivos están más al alcance de la mano. Bienvenido 2022 carga tu cuarzo con la energía de las primeras horas para que sea tu amuleto del año.

