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Horóscopo de hoy Tauro lunes 1 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Piensa en acciones pasadas que te sirvieron para conseguir algo.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro en la vida

Anota todo lo que te falta para ponerte en marcha; formación, habilidades, dinero. Piensa en acciones pasadas que te sirvieron para conseguir algo y que podrías utilizar en la actualidad.

Abre tu mente a cualquier posibilidad, actúa de manera jubilosa. No te limites. Estudia detenidamente todas las posibilidades. Recuerda y revive aquellas situaciones en las que saliste victorioso, pon tu experiencia al servicio de tus nuevos objetivos, conviértete en tu propio guía y hazlo sin ponerte límites mentales. Solo tú puedes detener tu progreso. Si escuchas constantemente tu voz interior y atiendes a tu visión, recibirás orientación durante el camino.

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