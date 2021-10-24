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Horóscopo de hoy Tauro domingo 24 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Eres autosuficiente e inteligente y es justo eso lo que te ha llevado a donde estás.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en el trabajo
Tendrás el poder de crear circunstancias que te permitan crecer laboral y profesionalmente. No necesitas de nadie, solo tú puedes diseñar tu destino.

Día de trabajo intenso y con grandes exigencias, procura estar a la altura de la situación, nada de distraerse en tonterías sin importancia.

Tauro en la vida
A veces no estas claro de lo que quieres y preocuparse no vale la pena. En lugar de imponer, conversa amablemente y llega a acuerdos, haz que otros entiendan tu posición e invítalos a exponer la suya.

Haz que los que te rodean formen parte de esa meta y agradece su participación.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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