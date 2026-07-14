Quién es Tzasna Carrasco, la nueva sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas

Estando a una semana exacta del gran estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas, te invitamos a conocer un poco más de los sobrevivientes que han confirmado su presencia en la nueva y esperada temporada, y en esta ocasión es el turno de Tzasna Carrasco, una conocida de otro popular reality show de TV Azteca.

¿Quién es Tzasna Carrasco?

La reconocida deportista de alto rendimiento con 14 años de trayectoria nació el 10 de enero de 1991 en Papantla, Veracruz; sin embargo, reside actualmente en Guadalajara, Jalisco y cuenta 34,9 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

La atleta alcanzó reconocimiento nacional tras su participación en Exatlón México, donde demostró fortaleza física, disciplina y capacidad para enfrentar los exigentes retos de la popular competencia deportiva.

Entre sus principales fortalezas, Tzasna destaca su valentía y fortaleza mental para encontrar soluciones gracias a su ingenio y creatividad.

Carrasco afirma que su mayor motivación dentro del reality show es demostrar de lo que es capaz mientras enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida: acompañar a su padre en su lucha contra el cáncer, por lo que si logra convertirse en la gran triunfadora de Survivor México La Reliquia en Llamas y gana el premio, su prioridad será destinar ese dinero para apoyar el tratamiento de su papá.

¿Quiénes son los participantes confirmados de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Viviann Baeza

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Rey Grupero

Anahí Izali

Abel Robles

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Javier Márquez

Azalia “La Negra”

Bobby Larios

Recuerda que todavía faltan cuatro nombres por revelar que completarán el elenco de 16 personalidades que vivirán en las condiciones extremas que ofrecerá Survivor México La Reliquia en Llamas.

¿Cuándo inicia Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas comenzará este próximo lunes 20 de julio en punto de las 06:30 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra en el reality show en nuestras redes sociales.