Descubre más de Anahí Izali, la nueva sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas

Survivor México La Reliquia en Llamas está por comenzar y aunque faltan cuatro sobrevivientes por revelar, es momento de hablar de Anahí Izali, quien ha señalado que la nueva temporada del reality show representa una oportunidad para retarse a sí misma y descubrir hasta dónde puede llegar cuando las condiciones son adversas.

¿Quién es Anahí Izali?

La popular influencer con siete años de trayectoria nació en Acapulco, Guerrero y alcanzó gran reconocimiento tras su participación en distintos realities, entre ellos La Isla: Desafío en Turquía, consolidándose como una personalidad acostumbrada a los desafíos físicos y a la exposición pública.

La creadora de contenido con 463 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram reconoce que su carácter explosivo y sensible puede jugarle en contra.

Anahí admite que uno de sus mayores miedos es el agua, ya que no sabe nadar y es que cabe señalar que enfrentarse al mar será uno de los retos más grandes de la competencia; además, también sabe que el hambre será uno de los desafíos más complicados dentro del reality show; sin embargo, afirma que haber vivido carencias en el pasado le enseñó a controlar esa necesidad y a mantenerse enfocada en sus objetivos.

Si logra convertirse en la ganadora de Survivor México, La Reliquia en Llamas y obtiene el premio, afirmó que su principal objetivo, al igual que Abel Robles, será comprarle una casa a su mamá como una forma de agradecimiento por todo su apoyo.

¿Quiénes son los participantes confirmados de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Viviann Baeza

Shada Hernández

Sahit Sosa

Julio Camejo

Rey Grupero

Anahí Izali

Abel Robles

Tzasna Carrasco

Aurélie Garzonio

Javier Márquez

Azalia “La Negra”

Bobby Larios

Recuerda que todavía faltan cuatro nombres por revelar que completarán el elenco de 16 personalidades que vivirán en las condiciones extremas que ofrecerá Survivor México La Reliquia en Llamas.

¿Cuándo inicia Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas comenzará este próximo lunes 20 de julio en punto de las 06:30 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra en el reality show en nuestras redes sociales.