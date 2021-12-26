Horóscopo de hoy Tauro domingo 26 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Pronto uno de tus buenos amigos estará cumpliendo años. Es una persona muy atenta, por eso debes organizar algo especial para agradecerle todo lo que ha hecho por ti.

Tauro en la salud

Disfruta del día al máximo y sigue con esos buenos hábitos que te han llevado hasta este estado de buena salud, no vuelvas a esos malos hábitos que tanto daño te hicieron en el pasado.