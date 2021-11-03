Horóscopo de hoy Tauro domingo 7 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

El día te anima a no actuar impulsivamente y a reconocer las ventajas de la paciencia. Es hora de que aproveches tus anhelos de soledad para reflexionar sobre el sentido que quieres darle a tu vida, aceptando con los brazos abiertos las dificultades a las que te enfrentas en la actualidad.

Al cuestionar algunas de tus creencias, abordarás tu día a día de otro modo, con la felicidad y la calma en el punto de mira.

