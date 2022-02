Horóscopo de hoy Tauro jueves 17 de febrero de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Me perdono, me amo, y me acepto tal como soy, confiando en que todo lo que está de más en mí, será transmutado por la compasión de Kuan Yin. Me abro a aprender en amor, pensando, sintiendo, y expresándome compasivamente acerca de otros y de mí mismo.

Horóscopos y predicciones para el mes de febrero de 2022.