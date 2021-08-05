Horóscopo de hoy Tauro jueves 5 de agosto de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... El espíritu que te corresponde y te protege este jueves es: El espíritu del colibrí.
Horóscopo de hoy
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Tauro en la vida
Presta mucha atención a los animales que se presentan ante ti una y otra vez, porque serán señales de que el espíritu del colibrí quiere comunicarse. Así que debes de estar atento y abierto a escuchar.
Recuerda, siempre estamos rodeados de guías que intentan comunicarse para ayudarnos en los momentos conflictivos o que nos desconciertan por no tener las respuestas que necesitamos, aunque casi siempre las tenemos delante y las ignoramos. Cada vez que veas un colibrí, te dará la señal diciéndote que todo empieza a fluir con amor, facilidad, gozo y gloria.