Horóscopo de hoy Tauro jueves 5 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro en la vida

Presta mucha atención a los animales que se presentan ante ti una y otra vez, porque serán señales de que el espíritu del colibrí quiere comunicarse. Así que debes de estar atento y abierto a escuchar.

Recuerda, siempre estamos rodeados de guías que intentan comunicarse para ayudarnos en los momentos conflictivos o que nos desconciertan por no tener las respuestas que necesitamos, aunque casi siempre las tenemos delante y las ignoramos. Cada vez que veas un colibrí, te dará la señal diciéndote que todo empieza a fluir con amor, facilidad, gozo y gloria.