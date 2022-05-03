Horóscopo de hoy Tauro martes 3 de mayo de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Etapa de mayor equilibrio y tranquilidad. Se resuelven temas laborales, se acomodan las cuentas y será posible proyectar interesantes planes a futuro, o bien darte un gusto. Tus finanzas tendrán posibilidades de mejorar y será necesario que permanezcas atento sin dejar pasar las oportunidades aprovechándolas de la mejor manera. Un encuentro casual puede desembocar en un nuevo negocio o proyecto laboral.