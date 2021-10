Horóscopo de hoy Tauro miércoles 13 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor

Hay que poner cuerpo y alma en tu relación, pues todo aquello que guardes y reserves para ti, jugará en contra de la convivencia y de la supervivencia del amor que estás viviendo.

No te gusta lo que te devuelve el espejo y sientes que no eres suficiente para esa persona que deseas, pero debes seguir adelante como hasta ahora, pues esa persona ya se ha conectado espiritualmente contigo, una conexión que no va a romperse más.

Tu número de la semana: 561

