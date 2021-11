Horóscopo de hoy Tauro sábado 27 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Puedes estar en una situación un tanto solitaria o bien en busca de ella. Es posible que tengas momentos de soledad que te ayuden a ver las cosas más claras.

Tenemos personas que no acaban de ser de lo más justos ni sinceros con nosotros, por lo que no los debemos tomar en cuenta, pues solo tratan de hacernos dejar de lado lo que buscamos. Son personas que, aunque parentan no querer hacer daño, saben bien lo que quieren conseguir, aunque sea haciéndonos daño.